Калинина уступила Гарсии во втором круге турнира в Токио

Матч длился 1 час 32 минуты 153 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина

Источник – Чемпион.

Ангелина Калинина (28) проиграла француженке Каролин Гарсии (10) в матче второго круга турнира в Токио.

Матч длился 1 час 32 минуты и завершился со счетом 4:6, 3: 6.

Украинка 1 раз подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и реализовала 1/4 брейк-пойнт.

Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард , 28 сентября

Каролин Гарсия (Франция) — Ангелина Калинина (Украина) 6:4, 6:3

Раньше Киченок в паре с Като вышла в четвертьфинал турнира в Токио.

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