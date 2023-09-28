Теннис
Калинина уступила Гарсии во втором круге турнира в Токио
Матч длился 1 час 32 минуты Сегодня 11:51 153 0 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина
Источник – Чемпион.
Ангелина Калинина (28) проиграла француженке Каролин Гарсии (10) в матче второго круга турнира в Токио.
Матч длился 1 час 32 минуты и завершился со счетом 4:6, 3: 6.
Украинка 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1/4 брейк-пойнт.
Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард , 28 сентября
Каролин Гарсия (Франция) — Ангелина Калинина (Украина) 6:4, 6:3
Раньше Киченок в паре с Като вышла в четвертьфинал турнира в Токио.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!