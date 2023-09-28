Киченок и Като выбили россиянок из четвертьфинала парного турнира в Токио

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Надежда Киченок и Мию Като победили российский дуэт вероники кудерметовой и анаста .

Матч длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 0:6, 6:4, 10:6.

Украинка и японка дважды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 12 брейкпойнтов.

Toray Pan Pacific Open Tennis — WTA 500 Токио, Япония Хард& Призовой фонд — $780,637 Парный разряд, 1/4 финала

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – вероника кудерметова/анастасия павлюченкова (страна террорист) 7:6, 6:1

В полуфинале Надежда и Мию сыграют против победительниц матча Эри Ходзуми и Макото Ниномия (обе – Япония) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) и Деспина Папамихаил (Греция).

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