Пекин. Де Минор отыграл три матчбола Маррея, Давидович Фокина выиграл 50-й матч в карьере на харде

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Токио. Саккари сыграет проти Гарсии за место в полуфинале
2023-09/1695900046_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок и Като выбили россиянок из четвертьфинала парного турнира в Токио
Сегодня 12:48 194 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/29d340f6383027f0c9223f9e3d6fe082.
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Калинина уступила Гарсии во втором круге турнира в Токио
Матч длился 1 час 32 минуты Сегодня 11:51 153 0 Фото: Getty Images #Ангелина...
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Токио. Киченок и Като обыграли россиянок на пути в полуфинал
2023-09/1695888212_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua