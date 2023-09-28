Токио. Киченок и Като обыграли россиянок на пути в полуфинал

Больше в Теннис
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Калинина уступила Гарсии во втором круге турнира в Токио
Матч длился 1 час 32 минуты Сегодня 11:51 153 0 Фото: Getty Images #Ангелина...
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Нинбо. Синякова впервые победила Кырстю, Фругвиртова выбила четвёртую сеяную
2023-09/1695835746_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Киченок и Като сыграют в парном четвертьфинале
2023-09/1695820918_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок в паре с Като вышла в четвертьфинал турнира в Токио
Матч длился 1 час 20 минут Сегодня 15:51 159 0 Источник — Чемпион.