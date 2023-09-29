Нинбо. Жабер проведёт третий финал в сезоне

Больше в Теннис
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Пекин. Алькарас впервые сыграл в Китае, Ярри победил пятую ракетку мира Циципаса в первом круге
2023-09/1695994989_alcaraz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Байндл обыграла Масарову на старте квалификации
2023-09/1695931202_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Киченок и Като не смогли выйти в финал турнира
2023-09/1695971177_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Нинбо. Жабер не без проблем вышла в полуфинал, Фругвиртова победила восьмую сеяную
2023-09/1695922485_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua