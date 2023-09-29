Следить

Теннис

Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии

Во втором круге Владислав Орлов разгромил Яку Жакеля Сегодня 20:38 197 #Орлов

Источник — Чемпион.

Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов обыграл словенского теннисиста Яку Жакеля во втором круге турнира Мирового тура ITF М25 в сербском Златиборе.

Соперником Владислава Орлова в четвертьфинале Марко будет немецкий Топо. Раньше украинский теннисист с ним не играл.

Мировой тур ITF М25 Златибор, Словения Грунт, Второй круг 29 сентября< /em>

Владислав Орлов (Украина, 5) — Яка Жакель (Словения) 6:2, 6:1

Ранее Калинина уступила Гарсии во втором круге турнира в Токио.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.