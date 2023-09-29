Теннис
Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии
Во втором круге Владислав Орлов разгромил Яку Жакеля Сегодня 20:38 197 #Орлов
Источник — Чемпион.
Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов обыграл словенского теннисиста Яку Жакеля во втором круге турнира Мирового тура ITF М25 в сербском Златиборе.
Соперником Владислава Орлова в четвертьфинале Марко будет немецкий Топо. Раньше украинский теннисист с ним не играл.
Мировой тур ITF М25 Златибор, Словения Грунт, Второй круг 29 сентября< /em>
Владислав Орлов (Украина, 5) — Яка Жакель (Словения) 6:2, 6:1
Ранее Калинина уступила Гарсии во втором круге турнира в Токио.