Токио. Саккари и Пегула поспорят за выход в финал турнира

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Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии
Во втором круге Владислав Орлов разгромил Яку Жакеля Сегодня 20:38 197 Владислав Орлов (Украина,...
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Нинбо. Жабер проведёт третий финал в сезоне
2023-09/1696002556_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Алькарас впервые сыграл в Китае, Ярри победил пятую ракетку мира Циципаса в первом круге
2023-09/1695994989_alcaraz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Байндл обыграла Масарову на старте квалификации
2023-09/1695931202_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua