Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине

Матч длился 2 часа 28 минут 370 Фото: Getty Images #Марта Костюк, #Элизабетта Коччаретто

Марта Костюк (45) победила итальянку Элизабетту Коччаретто (32) в первом круге турнира в Пекине.

Матч длился 2 часа 28 минут и завершился со счетом 1:6, 6:3 , 6:4.

Костюк не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпойнтов.

China Open — WTA 1000 Пекин , Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Одиночный турнир Первый круг, 30 сентября

Марта Костюк (Украина) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 1:6, 6:3, 6:4

Следующей соперницей Костюк станет Онс Жабер из Туниса, которая пропускала первый круг.

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