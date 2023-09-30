Теннис
Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине
Матч длился 2 часа 28 минут Сегодня 11:50 370 0 Фото: Getty Images #Марта Костюк, #Элизабетта Коччаретто
Марта Костюк (45) победила итальянку Элизабетту Коччаретто (32) в первом круге турнира в Пекине.
Матч длился 2 часа 28 минут и завершился со счетом 1:6, 6:3 , 6:4.
Костюк не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейкпойнтов.
China Open — WTA 1000 Пекин , Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Одиночный турнир Первый круг, 30 сентября
Марта Костюк (Украина) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 1:6, 6:3, 6:4
Следующей соперницей Костюк станет Онс Жабер из Туниса, которая пропускала первый круг.
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