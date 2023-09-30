Нинбо. Жабер выиграла второй титул WTA в этом году

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Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине
Матч длился 2 часа 28 минут Сегодня 11:50 370 0 Фото: Getty Images #Марта...
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Пекин. Байндл встретится с десятой ракеткой мира на старте основы
2023-09/1696065693_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Орлов вышел в четвертьфинал турнира ITF в Сербии
Во втором круге Владислав Орлов разгромил Яку Жакеля Сегодня 20:38 197 Владислав Орлов (Украина,...
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Токио. Саккари и Пегула поспорят за выход в финал турнира
2023-09/1695991395_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua