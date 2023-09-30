Пекин. Умбер победил Рублева во втором круге, Ярри спас три матчбола в поединке с «квалифаером»

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Астана. Тим на решающем тай-брейке выиграл матч второго круга, Медьедович впервые сыграет в четвертьфинале турнира ATP
2023-09/1696093442_atp-1.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Токио. Пегула остановила победную серию Саккари и вышла в финал
2023-09/1696078853_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Нинбо. Жабер выиграла второй титул WTA в этом году
2023-09/1696070340_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине
Матч длился 2 часа 28 минут Сегодня 11:50 370 0 Фото: Getty Images #Марта...