Калинина обыграла 8-ю Вондроушовую ракетку мира на старте турнира в Пекине

Матч длился 1 час 8 минут 231 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина, #Вондроушова

Украинка Ангелина Калинина (28) обыграла чешку Маркета Вондроушова (8) в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч длился 1 час 8 минут и завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:1.

Ангелина 2 раза подавала навылет, совершила 7 двойных ошибок и использовала 5/7 брейкпойнтов.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Первый круг, 1 октября

Ангелина Калинина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) 1:6, 6:4, 6:1

В следующем круге Ангелина сыграет с австралийкой Дарией Севилл.

Раньше Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине.

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