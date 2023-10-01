Теннис
Калинина обыграла 8-ю Вондроушовую ракетку мира на старте турнира в Пекине
Матч длился 1 час 8 минут Сегодня 09:50 231 0 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина, #Вондроушова
Украинка Ангелина Калинина (28) обыграла чешку Маркета Вондроушова (8) в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине.
Матч длился 1 час 8 минут и завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:1.
Ангелина 2 раза подавала навылет, совершила 7 двойных ошибок и использовала 5/7 брейкпойнтов.
China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Первый круг, 1 октября
Ангелина Калинина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) 1:6, 6:4, 6:1
В следующем круге Ангелина сыграет с австралийкой Дарией Севилл.
Раньше Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине.
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