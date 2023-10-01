Киченок и Никулеску вышли во второй круг парного турнира в Пекине

Матч длился 1 час 18 минут 127 #Надежда Киченок

Источник — Чемпион.

Украинка Надежда Киченок в паре с румынкой Моникой Никулеску победили японок Шюко Аояму и Энну Шибахару в турнире WTA 1000 в Пекине.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6: 3, 6:3.

Киченок и Никулеску 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и использовали 4/9 брейкпойнтов.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Первый круг, 1 октября

Надежда Киченок/Моника Никулеску (Украина/Румыния) — Шюко Аояма/Эна Шибахара (Япония) 6:3, 6:3

В следующем круге они сыграют с победительницей матча Анна Данилина/Александра Панова — Беатрис Хаддад Майя/Вероника Кудерметова.

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