Пекин. Остапенко остановила Лис и сыграет с Носковой, Квитова и Линетт вышли во второй круг

Больше в Теннис
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Астана. Офнер впервые победил Тима, Корда пятый раз в сезоне сыграет в полуфинале
2023-10/1696175451_ofner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Алькарас выиграл 60-й матч в сезоне, Димитров победил четвертую ракетку мира
2023-10/1696167148_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок и Никулеску вышли во второй круг парного турнира в Пекине
Матч длился 1 час 18 минут Сегодня 12:43 127 0 #Надежда Киченок Источник —...
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Токио. Пегула потерпела поражение в финальном матче
2023-10/1696144962_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua