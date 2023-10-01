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Теннис

Пекин. Остапенко остановила Лис и сыграет с Носковой, Квитова и Линетт вышли во второй круг

2023-10/1696183000_wta.jpg|—>Пекин. Остапенко остановила Лис и сыграет с Носковой, Квитова и Линетт вышли во второй круг

Источник: btu.org.ua

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