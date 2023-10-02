Теннис
Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине
Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине Сегодня 08:08 556 0 Фото — Getty Images #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (49) обыграла Чжу Линь из Китая (34) в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине.
Соперница Цуренко проиграла 9 первых геймов и отказалась от дальнейшей борьбы из-за плохого самочувствия.
В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.
China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Первый круг, 2 октября
Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 6:0, 3:0 (отказ)
Раньше Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!