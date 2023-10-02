Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине 556 Фото — Getty Images #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (49) обыграла Чжу Линь из Китая (34) в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Соперница Цуренко проиграла 9 первых геймов и отказалась от дальнейшей борьбы из-за плохого самочувствия.

В следующем круге Цуренко сразится против 16-й сеяной Вероники Кудерметовой.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Первый круг, 2 октября

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 6:0, 3:0 (отказ)

Раньше Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине.

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