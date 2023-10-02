Калинина обыграла 8-ю ракетку мира Вондроушеву на старте турнира в Пекине

Матч длился 1 час 47 минут 1783 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина, #Вондроушова

Ангелина Калинина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) 1:6, 6:4, 6:1

В следующем круге Ангелина сыграет с австралийкой Дарией Севилл.

Раньше Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине.

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