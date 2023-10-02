Теннис
Калинина обыграла 8-ю ракетку мира Вондроушеву на старте турнира в Пекине
Матч длился 1 час 47 минут Вчера 09:50 1783 0 Фото: Getty Images #Ангелина Калинина, #Вондроушова
Ангелина Калинина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия) 1:6, 6:4, 6:1
В следующем круге Ангелина сыграет с австралийкой Дарией Севилл.
Раньше Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!< /p>
Источник: champion.com.ua