Калинина обыграла Севилл во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине

Украинка поборется за выход в четвертьфинал 159 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (28) обыграла австралийку Дарию Севилл (248) во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч длился 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:2 , 7:6 (5). Калинина ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 из 4 брейк-пойнтов.

Это будет первая очная встреча теннисисток.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард $8,127,389 Второй круг, 2 октября Ангелина Калинина (Украина) — Дарья Севилл (Австралия) 6:2, 7:6 (5)

Напомним, в первом круге Калинина обыграла 8-ю ракетку мира Вондроушеву.