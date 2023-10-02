Киченок и Остапенко уступили на старте парного турнира в Пекине

Матч длился 1 час 6 минут 195 Людмила Киченок Источник — Чемпион.

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко уступили китаянкам Ван Сию и Юань Юэ в первом круге парного турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч длился 1 час 6 минут и завершился со счетом 1: 6, 3:6.

Украинка и латвийка 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и не реализовали ни одного из трех брейк-пойнтов.

China Open — WTA 1000< /em> Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Парный разряд, Первый круг

Ван Сию/Юань Юэ (Китай) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) 6:1, 6:3

Раньше < strong>Киченок и Никулеску вышли во второй круг парного турнира в Пекине.

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