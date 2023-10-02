Пекин. Алькарас вновь победил Рууда и сыграет против Синнера за место в финале

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Муйрон-ле-Каптиф. Сачко одержал непростую победу в стартовом матче
2023-10/1696255824_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок и Остапенко уступили на старте парного турнира в Пекине
Матч длился 1 час 6 минут Сегодня 17:34 195 0 Людмила Киченок Источник —...
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Байндл уступила Гарсии в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине
Украинка не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 09:37 299 0 #Екатерина Байндл...
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Пекин. Киченок и Остапенко проиграли в матче первого круга
2023-10/1696238696_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua