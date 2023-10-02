Пекин. Киченок и Остапенко проиграли в матче первого круга

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Байндл уступила Гарсии в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине
Украинка не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 09:37 299 0 #Екатерина Байндл...
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Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине
Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине Сегодня 08:08 556 0...
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Пекин. Седьмая ракетка мира станет следующей соперницей Костюк
2023-10/1696236632_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Калинина обыграла Севилл во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине
Украинка поборется за выход в четвертьфинал Сегодня 10:08 159 0 Фото — gettyimages #Ангелина...