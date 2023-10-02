Пекин. Седьмая ракетка мира станет следующей соперницей Костюк

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Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине
Цуренко с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине Сегодня 08:08 556 0...
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Калинина обыграла Севилл во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине
Украинка поборется за выход в четвертьфинал Сегодня 10:08 159 0 Фото — gettyimages #Ангелина...
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Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30, Костюк и Цуренко улучшили свое положение в мировой классификации
2023-10/1696226839_kostyuk.jpg|—>Лидеры украинского женского тенниса сохранили свои позиции в мировой классификации: Элина Свитолина начинает неделю...
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Калинина обыграла 8-ю ракетку мира Вондроушеву на старте турнира в Пекине
Матч длился 1 час 47 минут Вчера 09:50 1783 0 Фото: Getty Images #Ангелина...