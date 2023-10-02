Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции в топ-30, Костюк и Цуренко улучшили свое положение в мировой классификации

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Лидеры украинского женского тенниса сохранили свои позиции в мировой классификации: Элина Свитолина начинает неделю на 24-м месте, Ангелина Калинина занимает 28-ю позицию.

Марта Костюк поднялась на 44-ю строчку (+1), а Леся Цуренко на 49-е место (+1). Одну позицию в рейтинге потеряла Катерина Байндл — 89-е место (-1). Даяна Ястремская продолжает замыкать первую сотню сильнейших теннисисток мира.

На этой неделе удалось обновить свой личный рекорд в рейтинге Александре Олейниковой — 440-е место (+3), Катерине Лазаренко — 887-е место (+7) и Дарье Есипчук — 1184-е место (+1).

В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила 28-е место, следом за ней находится Марта Костюк — 33-е место, а Надежда Киченок опустилась на 49-ю позицию (-1).