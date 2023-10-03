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Теннис

Астана. Маннарино обыграл Корду и выиграл второй титул в сезоне

2023-10/1696344543_atp.jpg|—>Астана. Маннарино обыграл Корду и выиграл второй титул в сезоне

Источник: btu.org.ua

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