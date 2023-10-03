Астана. Маннарино обыграл Корду и выиграл второй титул в сезоне

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Цуренко уступила Кудерметовой во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине
Цуренко в трех сетах проиграла россиянке Кудерметовой Сегодня 15:23 390
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Костюк одержала третью победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA
Сегодня 12:57 240 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/73e9e6f8540cde8798727ab218c80c10.
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Костюк обыграла Жабер во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине
Костюк обыграла седьмую ракетку мира Сегодня 11:30 435 0 Фото — gettyimages #Жабер, #Марта...
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Пекин. Гарсия обыграла Путинцеву во втором круге и снова встретится с Калининой
2023-10/1696317270_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua