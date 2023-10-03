Цуренко уступила Кудерметовой во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине

Цуренко в трех сетах проиграла россиянке Кудерметовой 390 Фото — gettyimages #Леся Цуренко

Джерело – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (49) проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (16) во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч длился 1 час 45 минут.

Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Второй круг, 3 октября

Вероника Кудерметова — Леся Цуренко (Украина) 3:6, 6:0, 6:0

Раньше Костюк переиграла Жабер.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!