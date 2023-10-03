Теннис
Цуренко уступила Кудерметовой во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине
Цуренко в трех сетах проиграла россиянке Кудерметовой Сегодня 15:23 390 Фото — gettyimages #Леся Цуренко
Джерело – Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко (49) проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (16) во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.
Матч длился 1 час 45 минут.
Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок.
China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Второй круг, 3 октября
Вероника Кудерметова — Леся Цуренко (Украина) 3:6, 6:0, 6:0
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