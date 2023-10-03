Костюк обыграла Жабер во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине

Костюк обыграла седьмую ракетку мира 435 Фото — gettyimages #Жабер, #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (44) обыграла Онс Жабер (7) во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 7:6 (5), 6:1.

Марта 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

В следующем круге Костюк сыграет против россиянки Людимилы Самсоновой (22).

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Второй круг, 3 октября

Марта Костюк — Онс Жабер 7: 6(5), 6:1

Раньше Костюк одержала победу на старте турнира в Пекине.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!