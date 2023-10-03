Костюк одержала третью победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA

240 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/73e9e6f8540cde8798727ab218c80c10.jpg» /> Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (44) обыграла Онс Жабер (7) во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Для Костюк эта победа – третья над представительницей топ-10 мирового рейтинга.

Ранее Марта побеждала Марию Саккари и Каролин Гарсию. Все эти победы украинка одержала в июле-августе 2023 года.

Соперницей Костюк в четвертьфинальном поединке станет россиянка Людмила Самсонова (22). Украинка проиграла все три очных поединка, в том числе в этом сезоне на соревнованиях<< /p>