Источник — Чемпион. На фронте погиб бывший судья ITF, бывший исполнительный директор областной ячейки ФТУ в Донецкой области, Сергей Удовкин. Об этом сообщает пресс-служба ФТУ. Он пошел защищать Украину 2014 года, фактически сразу, как началось российское нашествие… 25 сентября 2023-го его не стало… У Сергея остались жена, дочь […]" /> Источник — Чемпион. На фронте погиб бывший судья ITF, бывший исполнительный директор областной ячейки ФТУ в Донецкой области, Сергей Удовкин. Об этом сообщает пресс-служба ФТУ. Он пошел защищать Украину 2014 года, фактически сразу, как началось российское нашествие… 25 сентября 2023-го его не стало… У Сергея остались жена, дочь […]"> На фронте погиб бывший судья ITF
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Теннис

На фронте погиб бывший судья ITF

Сегодня 19:26 405 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4358fb17e138925ee17bed3813802432.jpg» /> Источник — Чемпион.

На фронте погиб бывший судья ITF, бывший исполнительный директор областной ячейки ФТУ в Донецкой области, Сергей Удовкин.

Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

Он пошел защищать Украину 2014 года, фактически сразу, как началось российское нашествие… 25 сентября 2023-го его не стало…

У Сергея остались жена, дочь и сын…

Вечная Слава Герою!

Источник: champion.com.ua

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