405 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4358fb17e138925ee17bed3813802432.jpg» /> Источник — Чемпион.

На фронте погиб бывший судья ITF, бывший исполнительный директор областной ячейки ФТУ в Донецкой области, Сергей Удовкин.

Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

Он пошел защищать Украину 2014 года, фактически сразу, как началось российское нашествие… 25 сентября 2023-го его не стало…

У Сергея остались жена, дочь и сын…

Вечная Слава Герою!