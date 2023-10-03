Пекин. Гауфф продлила свою победную серию, Швёнтек вышла во второй круг

Больше в Теннис
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Астана. Корда и Маннарино встретятся в решающем матче
2023-10/1696272107_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Алькарас вновь победил Рууда и сыграет против Синнера за место в финале
2023-10/1696274721_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Муйрон-ле-Каптиф. Сачко одержал непростую победу в стартовом матче
2023-10/1696255824_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок и Остапенко уступили на старте парного турнира в Пекине
Матч длился 1 час 6 минут Сегодня 17:34 195 0 Людмила Киченок Источник —...