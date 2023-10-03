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Теннис

Пекин. Синнер второй раз подряд победил Алькараса и будет бороться за свой десятый титул ATP

2023-10/1696350402_sinner.jpg|—>Пекин. Синнер второй раз подряд победил Алькараса и будет бороться за свой десятый титул ATP

Источник: btu.org.ua

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