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Теннис

Пекин. Ван Синьюй выбила 11-ю сеяную, Гауфф одолела Мартич. Швёнтек сыграет против Линетт в третьем круге

2023-10/1696354182_wta.jpg|—>Пекин. Ван Синьюй выбила 11-ю сеяную, Гауфф одолела Мартич. Швёнтек сыграет против Линетт в третьем круге

Источник: btu.org.ua

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