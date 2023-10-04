Белоруску Азаренко переизбрали в Совет игроков WTA

Состоялись выборы в Совет игроков WTA 304 #Виктория Азаренко

Источник — WTA.

Завершились выборы в Совет игроков, которые будут представлять интересы теннисисток.

Об этом сообщает WTA

В состав Совета была переизбрана белорусская теннисистка Виктория Азаренко, как представительница топ- 20.

К ней присоединится Каролин Гарсия из Франции.

Состав Совета WTA:

Виктория Азаренко (теннисистки топ-20) Каролин Гарсия (теннисистки топ-20) Мэдисон Киз (теннисистки топ-20) Джессика Пегула (теннисистки топ-20) Донна Векич (теннисистки 21-50) Дарья Севилл (теннисистки 51-100)

Срок полномочий начался 30 августа 2023 года, обновленная -2023, который состоится в ноябре.

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