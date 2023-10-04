Теннис
Белоруску Азаренко переизбрали в Совет игроков WTA
Состоялись выборы в Совет игроков WTA Сегодня 10:37 304 0 #Виктория Азаренко
Источник — WTA.
Завершились выборы в Совет игроков, которые будут представлять интересы теннисисток.
Об этом сообщает WTA
В состав Совета была переизбрана белорусская теннисистка Виктория Азаренко, как представительница топ- 20.
К ней присоединится Каролин Гарсия из Франции.
Состав Совета WTA:
Виктория Азаренко (теннисистки топ-20) Каролин Гарсия (теннисистки топ-20) Мэдисон Киз (теннисистки топ-20) Джессика Пегула (теннисистки топ-20) Донна Векич (теннисистки 21-50) Дарья Севилл (теннисистки 51-100)
Срок полномочий начался 30 августа 2023 года, обновленная -2023, который состоится в ноябре.
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