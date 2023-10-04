Матч длился 2 часа 57 минут 246 Фото: Getty Images #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Марта Костюк (44) уступила россиянке Людмиле Самсоновой (22) в третьем круге турнира в Пекине.

Матч длился 2 часа 57 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7 (4), 7:5. В третьем сете Марта вела в счете 3:0.

Костюк 8 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейкпойнтов.

China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Третий круг, 4 октября

Людмила Самсонова (страна террорист) — Марта Костюк (Украина) 6:4, 6:7 (4), 7:5< /b>

Напомним, на фронте погиб бывший судья ITF.

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