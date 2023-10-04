Теннис
Костюк проиграла россиянке Самсоновой в третьем круге турнира в Китае
Матч длился 2 часа 57 минут Сегодня 12:21 246 0 Фото: Getty Images #Марта Костюк
Источник – Чемпион.
Марта Костюк (44) уступила россиянке Людмиле Самсоновой (22) в третьем круге турнира в Пекине.
Матч длился 2 часа 57 минут и завершился со счетом 6:4, 6:7 (4), 7:5. В третьем сете Марта вела в счете 3:0.
Костюк 8 раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейкпойнтов.
China Open — WTA 1000 Пекин, Китай Хард Призовой фонд — $8,127,389 Третий круг, 4 октября
Людмила Самсонова (страна террорист) — Марта Костюк (Украина) 6:4, 6:7 (4), 7:5< /b>
Напомним, на фронте погиб бывший судья ITF.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!