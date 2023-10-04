Крутых с победы стартовал на турнире в Лиссабоне

Украинец вышел во второй круг 211 #Крутых

Источник — Чемпион.

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 244) обыграл Джерарда Кампани Ли (419) из Южной Кореи в первом круге турнира в Лиссабоне.

Матч продолжался 2 часа и 35 минут.

Поединок стартовал еще вчера, 3 октября, но был прерван после 2-й партии. Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала челленджера Крутых сыграет против второго сеяного Фабио Коболли (Италия, ATP 122).

Del Monte Lisboa Bel Open Open — ATP Challenger Tour 75

Лиссабон, Португалия

Грунт

Призовой фонд — €73,000

Первый круг, 04 октября

< Алексей Крутых (Украина, Q) — Джерард Кампана Ли (Южная Корея) 5:7, 6:2, 6:3