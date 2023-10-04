Теннис
Крутых с победы стартовал на турнире в Лиссабоне
Украинец вышел во второй круг Сегодня 17:10 211 0 #Крутых
Источник — Чемпион.
Вторая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 244) обыграл Джерарда Кампани Ли (419) из Южной Кореи в первом круге турнира в Лиссабоне.
Матч продолжался 2 часа и 35 минут.
Поединок стартовал еще вчера, 3 октября, но был прерван после 2-й партии. Это была первая встреча теннисистов.
В 1/8 финала челленджера Крутых сыграет против второго сеяного Фабио Коболли (Италия, ATP 122).
Del Monte Lisboa Bel Open Open — ATP Challenger Tour 75
Лиссабон, Португалия
Грунт
Призовой фонд — €73,000
Первый круг, 04 октября
< Алексей Крутых (Украина, Q) — Джерард Кампана Ли (Южная Корея) 5:7, 6:2, 6:3