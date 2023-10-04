Лисабон. Крутых одержал победу в двухдневном матче первого круга

Больше в Теннис
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Белоруску Азаренко переизбрали в Совет игроков WTA
Состоялись выборы в Совет игроков WTA Сегодня 10:37 304 0 #Виктория Азаренко Источник —...
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Костюк проиграла россиянке Самсоновой в третьем круге турнира в Китае
Матч длился 2 часа 57 минут Сегодня 12:21 246 0 Фото: Getty Images #Марта...
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Пекин. Киченок и Никулеску проиграли в матче второго круга
2023-10/1696404601_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Муйрон-ле-Каптиф. Марченко на двух тай-брейках проиграл третьему сеяному
2023-10/1696339150_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua