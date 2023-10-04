Муйрон-ле-Каптиф. Марченко на двух тай-брейках проиграл третьему сеяному

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Пекин. Ван Синьюй выбила 11-ю сеяную, Гауфф одолела Мартич. Швёнтек сыграет против Линетт в третьем круге
2023-10/1696354182_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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На фронте погиб бывший судья ITF
Сегодня 19:26 405 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4358fb17e138925ee17bed3813802432.
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Пекин. Синнер второй раз подряд победил Алькараса и будет бороться за свой десятый титул ATP
2023-10/1696350402_sinner.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Астана. Маннарино обыграл Корду и выиграл второй титул в сезоне
2023-10/1696344543_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua