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Теннис

Пекин. Остапенко в двух сетах обыграла Пегулу, Швёнтек уверенно справилась с Линетт на пути в 1/4 финала

2023-10/1696434117_wta.jpg|—>Пекин. Остапенко в двух сетах обыграла Пегулу, Швёнтек уверенно справилась с Линетт на пути в 1/4 финала

Источник: btu.org.ua

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