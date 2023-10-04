Пекин. Синнер впервые победил Медведева и завоевал свой десятый титул ATP в карьере

Больше в Теннис
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Крутых с победы стартовал на турнире в Лиссабоне
Украинец вышел во второй круг Сегодня 17:10 211 0 #Крутых Источник — Чемпион. Вторая...
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Лисабон. Крутых одержал победу в двухдневном матче первого круга
2023-10/1696417848_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Белоруску Азаренко переизбрали в Совет игроков WTA
Состоялись выборы в Совет игроков WTA Сегодня 10:37 304 0 #Виктория Азаренко Источник —...
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Костюк проиграла россиянке Самсоновой в третьем круге турнира в Китае
Матч длился 2 часа 57 минут Сегодня 12:21 246 0 Фото: Getty Images #Марта...