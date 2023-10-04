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Теннис

Шанхай. Маррей, Вавринка и Фонини покидают турнир после первого круга, австралиец из топ-300 выиграл первый матч на «Мастерсах»

2023-10/1696441397_murray.jpeg|—>Шанхай. Маррей, Вавринка и Фонини покидают турнир после первого круга, австралиец из топ-300 выиграл первый матч на "Мастерсах"

Источник: btu.org.ua

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