Муйрон-ле-Каптиф. Сачко не сумел выйти в четвертьфинал турнира

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Шанхай. Маррей, Вавринка и Фонини покидают турнир после первого круга, австралиец из топ-300 выиграл первый матч на «Мастерсах»
2023-10/1696441397_murray.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Остапенко в двух сетах обыграла Пегулу, Швёнтек уверенно справилась с Линетт на пути в 1/4 финала
2023-10/1696434117_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Крутых с победы стартовал на турнире в Лиссабоне
Украинец вышел во второй круг Сегодня 17:10 211 0 #Крутых Источник — Чемпион. Вторая...
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Пекин. Синнер впервые победил Медведева и завоевал свой десятый титул ATP в карьере
2023-10/1696430426_sinner.jpg|—> Источник: btu.org.ua