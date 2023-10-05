Надаль возобновил тренировки на корте

158 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2c95132c5e1b4b647907eec12beb576d.jpg» /> Фото — Getty Images #Рафаэль Надаль

Источник — Чемпион.

Экспертная ракетка мира и 22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль начал тренировки на теннисном корте.

37-летний испанец не играет с января из-за травмы левого бедра после поражения во втором круге Australian Open.

На счету Рафаэля 2 золота Олимпийских игр – в Пекине-2008 он одержал победу в одиночном разряде, в Рио-2016 – в паре.

Недавно Надаль заявил, что 2024-й год, вероятно, станет последним в его профессиональной карьере.