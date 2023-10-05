Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 3 октября

Больше в Теннис
-
Калинина уступила Гарсии в третьем круге турнира WTA 1000 в Китае
Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира Сегодня 10:23 91 0 Фото — Getty...
-
Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 4 октября
2023-09/1695453805_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Муйрон-ле-Каптиф. Сачко не сумел выйти в четвертьфинал турнира
2023-10/1696441332_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Шанхай. Маррей, Вавринка и Фонини покидают турнир после первого круга, австралиец из топ-300 выиграл первый матч на «Мастерсах»
2023-10/1696441397_murray.jpeg|—> Источник: btu.org.ua