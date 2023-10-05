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Теннис

Шанхай. Казахский теннисист из топ-400 выиграл свой дебютный матч на уровне ATP, Шварцман и Арнальди прошли во второй круг

2023-10/1696530534_zukaev.jpeg|—>Шанхай. Казахский теннисист из топ-400 выиграл свой дебютный матч на уровне ATP, Шварцман и Арнальди прошли во второй круг

Источник: btu.org.ua

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