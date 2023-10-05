Шанхай. Казахский теннисист из топ-400 выиграл свой дебютный матч на уровне ATP, Шварцман и Арнальди прошли во второй круг

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Стаховский: Быть украинцем опасно, потому что россияне тебя убьют…
Сегодня 17:35 323 0 < img Источник: - Чемпион.
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Пекин. Саккари и Гауфф поспорят за выход в полуфинал
2023-10/1696518398_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Надаль возобновил тренировки на корте
Сегодня 14:14 158 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2c95132c5e1b4b647907eec12beb576d.
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Калинина уступила Гарсии в третьем круге турнира WTA 1000 в Китае
Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира Сегодня 10:23 91 0 Фото — Getty...