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Теннис

Стаховский: Быть украинцем опасно, потому что россияне тебя убьют…

Сегодня 17:35 323 0 < img Источник: - Чемпион.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на обстрел россией продуктового магазина в Харьковской области.

Об этом он написал в инстаграмме.

«Сегодня Россия разбомбила мирных жителей…Более 50 убитых… Быть украинцем опасно, потому что россияне тебя убьют… Просто потому, что ты украинец», — написал Стаховский.

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Источник: champion.com.ua

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