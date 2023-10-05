Теннис
Стаховский: Быть украинцем опасно, потому что россияне тебя убьют…
Сегодня 17:35 323 0 < img Источник: - Чемпион.
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на обстрел россией продуктового магазина в Харьковской области.
Об этом он написал в инстаграмме.
«Сегодня Россия разбомбила мирных жителей…Более 50 убитых… Быть украинцем опасно, потому что россияне тебя убьют… Просто потому, что ты украинец», — написал Стаховский.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!