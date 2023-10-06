Чжэнчжоу. Цуренко и Володько сыграют в квалификации турнира WTA 500

Больше в Теннис
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Пекин. Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал
2023-10/1696601746_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Гауфф и Швёнтек встретятся в полуфинальном матче
2023-10/1696587683_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шанхай. Накашима отдал лишь два гейма пятой ракетке мира Руне, Музетти проиграл в двух сетах сопернику из топ-200
2023-10/1696582317_nalashima.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лисабон. Крутых уступил второму сеяному и завершил выступление
2023-10/1696511057_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua