Лисабон. Крутых уступил второму сеяному и завершил выступление

Больше в Теннис
-
Шанхай. Казахский теннисист из топ-400 выиграл свой дебютный матч на уровне ATP, Шварцман и Арнальди прошли во второй круг
2023-10/1696530534_zukaev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Стаховский: Быть украинцем опасно, потому что россияне тебя убьют…
Сегодня 17:35 323 0 < img Источник: - Чемпион.
-
Пекин. Саккари и Гауфф поспорят за выход в полуфинал
2023-10/1696518398_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Надаль возобновил тренировки на корте
Сегодня 14:14 158 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2c95132c5e1b4b647907eec12beb576d.