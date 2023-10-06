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Теннис

Шанхай. Накашима отдал лишь два гейма пятой ракетке мира Руне, Музетти проиграл в двух сетах сопернику из топ-200

2023-10/1696582317_nalashima.jpg|—>Шанхай. Накашима отдал лишь два гейма пятой ракетке мира Руне, Музетти проиграл в двух сетах сопернику из топ-200

Источник: btu.org.ua

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