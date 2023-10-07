Цуренко и Володько вышли в финал квалификации турнира в Китае

Украинские теннисистки выиграли свои стартовые матчи в отборочной сетке турнира WTA 500 в Китае 139 Фото — Getty Images #Катерина #Леся Цуренко Источник — Чемпион.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Екатерина Володько успешно стартовали в квалификации турнира WTA 500 в китайском Чжэнчжоу.

Цуренко обыграла Ульрике Эйкери из Норвегии. Володько оказалась сильнее Эрин Раутлифф из Новой Зеландии.

В финале квалификации Цуренко встретится с японкой Моюкой Учидзимой. Володько за право выхода в основную сетку сразится с победительницей китайского противостояния Сидзя Вэй – Сяоди Ю.

Zhengzhou Open — WTA 500 Чжэнчжоу, Китай Хард Призовой фонд — $780,637 Квалификация, Полуфинал 07 октября

Леся Цуренко (Украина) — Ульрике Эйкери (Норвегия) 6:3, 6 :1

Екатерина Володько (Украина) — Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) 6:3, 6:3< /p>

Ранее Калинина уступила Гарсии в третьем круге турнира WTA 1000 в Китае.