Определились все участники Итогового турнира WTA 2023

Турнир стартует 29 октября 227

Источник — wtatennis.com.

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена последних трех участниц Итогового турнира 2023 года.

Участие в турнире примут восемь лучших игроков по итогам сезона. В зачет чемпионской гонки причисляются результаты 16 главных турниров WTA, в том числе четырех Grand Slam.

В сентябре первыми четырьмя участниками Итогового турнира стали Арина Сабаленко, Ига Швентек, Коко Гофф и Елена Рыбакина. В начале октября к ним присоединилась Джессика Пегула. Третьими последними финалистками сезона стали чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова, финалистка Ролан Гаррос Каролина Мухова и финалистка Уимблдона Онс Жабер.

Канкуни с 29 октября по 5 ноября.

Ранее Калинина уступила Гарсии в третьем круге турнира WTA 1000 в Китае.