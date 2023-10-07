Пекин. Швёнтек остановила победную серию Гауфф и вышла в финал

Больше в Теннис
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Шанхай. Хуркач вновь победил Коккинакиса, китайский теннисист впервые вышел в третий круг домашнего «Мастерса»
2023-10/1696614928_zhang.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Чжэнчжоу. Цуренко и Володько сыграют в квалификации турнира WTA 500
2023-10/1696616091_tsurenko.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал
2023-10/1696601746_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Пекин. Гауфф и Швёнтек встретятся в полуфинальном матче
2023-10/1696587683_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua