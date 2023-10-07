Шанхай. Синнер выиграл шестой матч подряд, Пол прервал серию из четырех поражений

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Определились все участники Итогового турнира WTA 2023
Турнир стартует 29 октября Сегодня 14:42 227 0< /span> Фото — Getty Images Источник...
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Пекин. Рыбакина не смогла пробиться в финал турнира
2023-10/1696675826_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко и Володько вышли в финал квалификации турнира в Китае
Украинские теннисистки выиграли свои стартовые матчи в отборочной сетке турнира WTA 500 в Китае...
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Пекин. Швёнтек остановила победную серию Гауфф и вышла в финал
2023-10/1696666802_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua