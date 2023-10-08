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Теннис

Цуренко уверенно обыграла японку в квалификации турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

Украинка победила в двух сетах Сегодня 09:25 192 0 #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) обыграла японку Моюку Учиджиму (№157 WTA) в финале квалификации турнира WTA 500 в Чжэнчжоу.

Матч длился 1 час 22 минуты. Цуренко 2 раза выполнила два эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6/8 брейк-пойнтов.

Zhengzhou Open  WTA 500 Чжэнчжоу, Китай  Хард& Призовой фонд 780 637 долларов Квалификация Финал, 8 октября

Леся Цуренко (Украина) — Моюка Учиджима (Япония) 7:5, 6:1

Источник: champion.com.ua

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